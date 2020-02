Casi sospetti di coronavirus: ecco come accedere al medico di famiglia e alla guardia medica

Con una nota di il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha comunicato i protocolli operativi condivisi con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per la gestione dei casi sospetti di Coronavirus.

L'obiettivo è favorire il triage telefonico ed evitare concentrazioni dell'utenza negli ambulatori e negli studi medici, che potrebbero accelerare il contagio.

Per quanto riguarda i medici di famiglia, i pazienti con sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore) sono quindi invitati a non recarsi negli ambulatori ma a telefonare al proprio medico per una prima valutazione a distanza.

Cambia anche l'attività per la continuità assistenziale (guardia medica) e per lo SCAP (Servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica): "Limitatamente alla fase emergenziale, - rilegge nella nota - è stato concordato e convenuto con i MMG ed i PLS, in sede di CPR congiunto, che l'attività ambulatoriale per la Continuità assistenziale e per gli SCAP, pur rispettando gli orari di apertura previsti dagli accordi integrativi regionali, non sono da considerarsi ad accesso diretto, ma presuppongono un triage telefonico o citofonico, con l'obbligo della compilazione della scheda 'triage telefonico' e del rispetto delle procedure ivi richiamate”.

I cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato in aree con focolai di Coronavirus devono autosegnalarsi presso il proprio medico curante o il Dipartimento di prevenzione della ASL della provincia in cui alloggiano. Le istruzioni e il modulo con cui effettuare l'autosegnalazione sono disponibili sul sito Puglia Salute al seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus