Caso positivo nel Tarantino, paziente è asintomatico

Una nuova rete di fognatura bianca in tutti i Municipi: approvati i progetti preliminari

La giunta ha approvato quattro delibere, tre nella precedente seduta e una in quella odierna, inerenti i progetti preliminari per la realizzazione di tronchi di fognatura bianca in tutti i Municipi, con l’obiettivo di implementare la rete di fognatura bianca nei territori interessati.