Coronavirus primo caso in Puglia

L'epidemia da Coronavirus sta facendo il suo corso e le zone colpite si allargano sempre più. Oggi interessa anche la Puglia ma questo non vuole essere un trattato sulla malattia ma semplicemente un avviso su come sarebbe meglio comportarsi in questi casi. Come accennato nel sommario ansie e paure non devono colpirci in maniera maniacale. Oggi più che mai è importante mantenere la calma e osservare le buone abitudini. Intanto, di prima utilità resta l'aspetto igienico. Lavarsi le mani spesso ed evitare posti pubblici alcune delle utili precauzioni. Attenzione, comunque, all'alimentazione. L'assunzione di vitamina C resta indispensabile. Con questa vitamina molte malattie sono allontanate, anche il coronavirus. E' importante mantenere uno "stile di vita" adeguato. Per ricaricare a dovere la vitamina C è doveroso mangiare più verdura , ortaggi e frutta. Riflettiamo per cambiare e migliorare le nostre abitudini.