​Anziana trovata cadavere nella sua casa di Santo Spirito: era morta da un mese

Una donna di 88 anni è stata trovata cadavere nel suo appartamento di Santo Spirito, a Bari, dai Carabinieri.

La scoperta è avvenuta nella giornata del 16 febbraio scorso.

L'anziana, di nome Gaetana, era deceduta da circa un mese per cause naturali. A dare l'allarme alcuni parenti della pensionata che viveva da sola, i quali non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

I familiari, che vivrebbero nel nord Italia, hanno così chiamato i Carabinieri che sono giunti nel piccolo appartamento di strada Vico Traversa 5, forzando l'ingresso dopo aver rotto un vetro. All'interno vi era il cadavere della donna.