Bari Centrale, 38enne senza fissa dimora trovato di possesso di marijuana

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Bari, a seguito di un decreto di dissequestro e restituzione di due telefoni cellulari da notificare, hanno invitato nei loro Uffici di Polizia un cittadino ivoriano, di trentotto anni, per eseguire il provvedimento. Essendo persona senza fissa dimora, la ricerca non è stata semplice, ma avendo l’uomo la misura alternativa dell’obbligo di firma in altro ufficio di Polizia, ha consentito agli Operatori di rintracciarlo in breve tempo.

Giunto negli uffici del Compartimento, lo straniero si è dimostrato da subito particolarmente teso, nonostante fosse stato informato del motivo dell’invito. Gli Agenti, a quel punto, insospettiti gli hanno chiesto se detenesse eventuale materiale indebito e l’uomo spontaneamente ha consegnato ai poliziotti due bustine di cellophane contenenti nove grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il cittadino ivoriano, con precedenti specifici, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., come misura alternativa alla detenzione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con la richiesta dell’aggravamento della misura in atto.