Nuove regole per le orecchiette fatte in casa

Anche per vendere le orecchiette fatte in casa bisognerà rispettare le linee guida comunitarie, approvate oggi dalla giunta regionale Puglia, sull'igiene degli alimenti prodotti nei locali utilizzati principalmente come abitazione privata, il cosiddetto «Home Food - Home Restaurant».

Dopo le polemiche delle settimane scorse, che hanno attirato persino l’attenzione del quotidiano statunitense New York Times, il governo regionale è intervenuto per regolamentare il settore.

«La preparazione e somministrazione degli alimenti presso locali utilizzati principalmente come abitazione privata - spiegano dalla Regione attraverso un comunicato - è un’attività che sta diventando sempre più comune sia in Europa che in Italia. Sebbene la quantità di alimenti prodotti e somministrati attraverso questa nuova tipologia di imprese alimentari non sia elevata, la non corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare può costituire un problema di salute pubblica non trascurabile».

«Call it a crime of pasta» è il titolo che The New York Times aveva dedicato al reportage di Jason Horowitz per raccontare quanto accaduto nel capoluogo pugliese dopo il sequestro di tre chili di pasta fresca che un ristoratore aveva ammesso di aver acquistato dalle signore di Bari vecchia.

Lo scorso 24 gennaio, poi, sempre il The New York Times ha invitato la Puglia al Travel show, evento organizzato dallo stesso giornale per la comunicazione delle destinazioni turistiche del Nord America: dal 24 al 26 gennaio la regione è stata presente con uno stand di 36 metri quadrati dove ha avuto modo di far conoscere tutte le sue peculiarità e le bellezze, fra incontri e degustazioni. Comprese le orecchiette di Bari Vecchia.

In rappresentanza delle artigiane della pasta fresca del borgo antico è volata a New York Nunzia Caputo, accompagnata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Ora, però, anche le signore delle orecchiette dovranno mettersi in regola, rispettando alcuni adempimenti, come quello di registrarsi tramite il SUAP all’Autorità competente sanitaria.

Non solo: nei locali di produzione devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale; deve essere presente un lavello dotato di rubinetto con acqua calda e fredda, preferibilmente a comando non manuale; si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti.