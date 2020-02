Problema in volo sull'aereo Bari-Milano, carrello non risponde ai comandi e il pilota fa dietrofront

Questa mattina l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari è stato interessato da un problema per un volo Alitalia, con destinazione Milano-Linate, decollato alle ore 12.34. Subito dopo il decollo, infatti, il comandante dell’aeromobile, come ricordano fonti della compagnia, ha deciso di rientrare nello scalo barese perché ha notato che il carrello anteriore non era rientrato, come da norma.

Ha così richiesto priorità di atterraggio alla Torre radio, come previsto dalle procedure della compagnia: l'aereo è atterrato regolarmente in pista pochi minuti dopo. "I passeggeri - spiegano da Alitalia - che sono stati tenuti costantemente informati dall’equipaggio, ripartiranno nel pomeriggio con un altro volo per Milano".