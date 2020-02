L'allarme del procuratore generale sul carcere di Bari: «Trattamento disumano»

Il carcere di Bari è in "condizioni che si avvicinano pericolosamente a quelle considerate 'trattamento disumano' dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo".

Lo ha detto il procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, Annamaria Tosto, al termine di una visita nella Casa circondariale, sottolineando i dati sul sovraffollamento e sulla gestione del centro clinico penitenziario.

L'istituto barese ospita 460 detenuti su una capienza di 299 presenze e, a fronte di un centro clinico con 24 posti letto, le visite specialistiche sono state, solo nel 2018, 11 mila all'interno dell'Istituto, cui devono aggiungersi le 1.250 effettuate all'esterno. "Il sovraffollamento desta grande preoccupazione - ha detto la magistrata -, le condizioni sono incompatibili con la finalità rieducativa della pena. Il sovraffollamento dell'Istituto, a vocazione sanitaria e, per questo, destinato ad ospitare anche detenuti provenienti da carceri e bisognosi di cure specialistiche, mette a rischio la salute del detenuto".

La Asl di Bari ha «adottato una serie di misure e azioni per dare un’accelerata all’iter attuativo" per la realizzazione del nuovo reparto di Medicina protetta dell’ospedale San Paolo, destinato ai detenuti, e nel frattempo ha «predisposto il potenziamento della dotazione diagnostica" nel centro clinico penitenziario del carcere di Bari. Lo spiega una nota della direzione generale della Asl di Bari in risposta all’allarme lanciato oggi dal Procuratore generale Annamaria Tosto sulle criticità della casa circondariale di Bari dovute al sovraffollamento e alle gestione del centro clinico penitenziario.

L'azienda sanitaria «intende assicurare - si legge nella nota - una adeguata assistenza sanitaria ai detenuti, tanto che ha preventivamente supportato e rafforzato la decisione regionale di trasferire il reparto penitenziario dal Policlinico alla Asl».

Sul nuovo reparto di Medicina protetta, la direzione generale spiega che «è stato già inviato il progetto preliminare al Provveditore per l’Amministrazione Penitenziaria per la condivisione e approvazione. Sono stati individuati i locali destinati ad ospitare il nuovo reparto del San Paolo, provvisoriamente occupati da altre unità operative e sono in corso le operazioni di ricollocazione, prima di procedere con i lavori di adeguamento e con l’acquisto successivo di infissi e arredi, adeguati agli standard di sicurezza. Inoltre è stata data priorità al completamento di un nuovo reparto di Psichiatria all’interno dell’ospedale per migliorare l’offerta assistenziale».

All’interno del carcere, inoltre, sarà istallato entro 60 giorni «un telecomandato digitale, un sistema che consente la trasmissione in remoto degli esami, utile per evitare o diminuire i frequenti spostamenti di detenuti» e un nuovo OPT (Ortopantomografo).