Tre persone denunciate in stato di libertà dalla Polizia

Il primo, un cittadino albanese di 19 anni, a Bari in piazza del Ferrarese, ha strappato la giacca dalle mani di un passante, lo ha colpito con uno schiaffo procurandogli una leggera escoriazione al labbro e si è impossessato del suo portafogli; subito dopo la fuga, i poliziotti della Squadra Volante si sono messi sulle tracce del rapinatore che è stato rintracciato presso la comunità in cui era ospitato. Il giovane è stato denunciato per il reato di rapina.

La seconda persona denunciata è un cittadino rumeno di 26 anni, pregiudicato, che all’interno dell’Ipercoop di viale Pasteur si era impossessato di alcuni prodotti alimentari e di un paio di scarpe, per un valore di 80 euro.

La terza persona è un giovane barese di 19 anni, pregiudicato, che viaggiava a bordo della sua moto lungo via Melo. Il giovane non si è fermato all’alt della Polizia ed ha accelerato l’andatura; fermato dagli agenti della Squadra Volante dopo un breve inseguimento, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato norme del codice della strada.