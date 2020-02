Assalto al tir in zona stadio: colpi di arma da fuoco verso due agenti della Polizia metropolitana

Due agenti della Polizia metropolitana sono stati coinvolti nell’inseguimento del commando che, ieri pomeriggio, sulla strada provinciale 236, all’altezza del casello autostradale Bari Sud, ha assaltato un tir.

La pattuglia, impegnata nella zona in un servizio di prevenzione e contrasto alle violazioni del Codice della strada, dopo aver notato un’autovettura, un autoarticolato ed alcune persone che discutevano animatamente sul margine della carreggiata in direzione Bari, si sono avvicinati per procedere ai controlli di routine.

Alla visita dei due uomini della Polizia metropolitana il convoglio si è dato alla fuga. Di qui l’inseguimento rocambolesco da parte dei due agenti verso i quali, dal portabagagli dell’autovettura, un’Audi Station Wagon di colore scuro, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

Gli agenti, che non hanno fortunatamente riportato lesioni, hanno prontamente contattato la Polizia di Stato che è intervenuta sul posto. Sono in corso le indagini per identificare i rapinatori che si sono dati alla fuga.