Stop alla festa in via Nicolai, luminarie rimosse dopo la denuncia del sindaco

Dopo la denuncia del sindaco Decaro postata ieri su Fb, il Comune ferma la festa non autorizzata che si sarebbe tenuta il 2 febbraio, in concomitanza con la Candelora, in via Nicolai.

Gli operai della Multiservizi hanno provveduto a smontare le luminarie non autorizzate già installate nella strada, mentre agenti della Questura, carabinieri e polizia locale sul posto presidiavano la zona.

Le forze dell'ordine hanno identificato un uomo del '36 a carico del quale è stato sequestrato il materiale illegalmente installato.

«Ogni anno, il 2 febbraio, una famiglia vicina ad uno dei clan mafiosi della città, mette in scena una sorta di festeggiamento in onore del capostipite, appropriandosi di un pezzo di città, con precisione di un isolato di via Nicolai, organizzando una parata con tanto di installazione di luminarie, il passaggio di una banda, lo sparo di fuochi d’artificio e altre attività che lascerebbero pensare ad una vera e propria festa di paese. Peccato si tratti di un rito totalmente illegale, che richiama le pratiche e la cultura mafiosa, che tutti i cittadini per bene della nostra città non possono accettare né tollerare», aveva scritto ieri il primo cittadino, annunciando di aver presentato denuncia in Questura: «Il 2 febbraio 2020, su quell'isolato di via Nicolai ci sarà la città di Bari, non la festa di un clan, aveva aggiunto il primo cittadino.