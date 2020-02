Guida in stato di ebbrezza, a Bari la Polizia ritira cinque patenti

No alla festa "mafiosa" in città, denuncia in questura del sindaco

cronaca

Ogni anno, il 2 febbraio, una famiglia vicina ad uno dei clan mafiosi della città, mette in scena una sorta di festeggiamento in onore del capostipite, Decaro: «Domenica a vincere sarà lo Stato, Bari e tutti i cittadini per bene»