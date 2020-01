Bari diventa il set di un film scandinavo: le limitazioni al traffico

Si svolgeranno a Bari lunedì 3 e martedì 4 febbraio le riprese per shooting cinematografico per la catena di distribuzione scandinava REMA 1000.

Per l'occasione sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

1. Dalle ore 00.01 del 3 febbraio alle ore 18.00 del 4 febbraio , è istituito il "DIVIETO DI FERMATA" sulle seguenti strade e piazze:

a. largo S. Sabino (tutto il piazzale ed area di sosta adiacente all'istituto scolastico);

b. largo Cristoforo Colombo (circa n. 30 posti auto all'interno del parcheggio recintato);

2. Dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dei giorni 3 e 4 febbraio, è istituito il "DIVIETO DI TRANSITO", anche pedonale, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche sulle seguenti strade e piazze:

a. via Filioli angolo Strada Carmine;

b. via Dottula angolo Corte S. Pietro Vecchio;

c. strada Vallisa angolo strada S. Benedetto;

d. via Venezia;

e. piazza dell'Odegitria;

3. Dalle ore 00.01 del 3 febbraio alle ore 18.00 del 4 febbraio e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all'Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all'interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Filmauro srl - Pharos Film Company srl, con portata superiore a 3,5 t.