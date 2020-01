In trasferta a Bari per abbandonare un frigorifero, multato

È venuto a Bari dalla provincia per lasciare per strada un frigorifero e non solo. Ma ad attenderlo ha trovato gli uomini del servizio antidegrado della polizia locale, appostati a bordo di un veicolo civetta proprio per stanare eventuali incivili.

L'uomo è stato sorpreso in via Pavoncelli nei pressi di parco Due Giugno mentre scaricava dal furgone il frigorifero, un rifiuti pericolo RAEE, nelle vicinanze dei cassonetti stradali.



I vigili hanno elevato un verbale di un importo complessivo per le diverse violazioni accertate e contestate di 350 euro. Allo stesso, inoltre, è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi con il recupero dell'elettrodomestico, che dovrà essere smaltito secondo dispositivo di legge, e per il quale dovrà esibire la regolare documentazione al comando polizia locale.

Dopo le migliaia di sanzioni comminate nello scorso anno, il comandante Palumbo, come già anticipato, ha rafforzato i controlli notturni in tutti i quartieri di Bari, al fine di reprimere il fenomeno.