Giornalista aggredita nel quartiere Libertà: il Comune si costituisce parte civile nel processo

Questa mattina, durante la prima udienza del processo relativo all’aggressione subìta da una giornalista della Rai, il Comune di Bari, attraverso l’Avvocatura civica, si è costituito parte civile.

La scelta è stata dettata dalla volontà dell’amministrazione comunale di utilizzare tutte le forme e i luoghi per esprimere la sua ferma condanna contro ogni forma di violenza, a maggior ragione se riconducibile a metodi e logiche tipiche di quella criminalità organizzata che il Comune sta cercando di contrastare con fermezza e determinazione, promuovendo la cultura della legalità.

«La costituzione di parte civile nei processi relativi a episodi di violenza e sopraffazione fisica, perpetrati con la logica della supremazia e del controllo del territorio da parte dei clan criminali, o di persone in qualche modo ad essi riconducibili, è per il Comune un dovere - spiega Antonio Decaro -. È un modo per schierarsi, per condannare qualsiasi forma di violenza e per difendere la nostra città da tutte quelle azioni o attività che ne danneggiano il nome e l’immagine. Nel caso specifico, l’aggressione subita da Mariagrazia Mazzola è ancor più intollerabile perché condotta ai danni di una professionista impegnata a svolgere il proprio lavoro di informazione e approfondimenti. Come detto più volte, noi non voltiamo la testa dall’altra parte e non permetteremo che il nome della nostra città possa essere affiancato ad episodi di questo tipo. Quel quartiere si chiama Libertà e deve essere liberato dalla criminalità organizzata e su questo non intendiamo fare passi indietro».