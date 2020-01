Droga, in manette due coniugi insospettabili con 6 etti di hashish

I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare hanno arrestato in flagranza di reato i coniugi M.S. di anni 37 e S.A.M. di anni 40, incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono scattate a seguito del controllo di un acquirente del luogo, il quale, alle prime ore del mattino, aveva acquistato sostanza stupefacente nei pressi dell’abitazione dei due coniugi, fino a quel momento ritenuti insospettabili. La successiva perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione della coppia ha consentito di rinvenire 600 gr. di hashish suddivisi in 10 panetti, 850 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio ed un bilancino di precisione, che certificavano una vera e propria attività di vendita al minuto organizzata dai due coniugi.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato nei prossimi giorni presso i laboratori della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per le relative analisi qualitative, mentre i due indagati, dopo l’arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio, come disposto dalla Procura di Bari.