Arrestato 32enne a Bari: aveva aggredito e distrutto le auto di due persone in corso De Gasperi

Finisce in manette un migrante 32enne, con regolare permesso di soggiorno, per i reati di minacce e resistenza a pubblici ufficiali, danneggiamento e lesioni in danno di altre persone, false generalità. Gli agenti di polizia locale di Bari sono intervenuti ieri sera in corso Alcide De Gasperi dopo la segnalazione della Sala Operativa: al loro arrivo l'uomo si era reso protagonista di aggressioni e lesioni ai danni di almeno due persone e dei loro veicoli, come denunciato successivamente anche dalle presunte vittime dell'aggressione.

Alla vista degli agenti il 32enne è scappato, ma è stato bloccato poco dopo, nonostante i tentativi di porre resistenza. Al successivo controllo ha fornito false generalità agli agenti, ma con il fotosegnalamento si è risaliti alla sua identità. Si è scoperto che in passato aveva fornito nuovamente false generalità e che in quel momento era in stato di ebbrezza. Ora si trova in carcere dove sarà giudicato con rito direttissimo domattina.