Approfitta della calca per rubare al centro commerciale. Arrestato 30enne

Approfittando della calca di persone, ieri sera, un georgiano, ha asportato numerosi prodotti di profumeria da un negozio ubicato nel Parco Commerciale di Casamassima ma i suoi movimenti hanno insospettito il personale della vigilanza che ha subito chiamato il 112 e richiesto l’intervento di una pattuglia.

I Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto, hanno sottoposto a controllo lo straniero, identificandolo in B.L. 30enne, residente a Bari e lo hanno trovato in possesso di varie confezioni di profumi alle quali aveva neutralizzato i dispositivi antitaccheggio, per un valore di circa 600,00 euro.

Il 30enne è stato così arrestato e, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

La refurtiva è stata subito restituita agli aventi diritto.