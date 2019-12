Razzismo, africano aggredito e insultato: aveva chiesto un accendino

«Uno studente 25enne di origini africane, Omar, è stato aggredito e insultato con frasi razziste a Bari da due persone alle quali aveva soltanto chiesto un accendino, la notte tra sabato e domenica scorsi, in pieno centro». Lo denuncia lo 'Sportello Fuorimercato-Infopoint No Borders', che a Bari si occupa di assistere i migranti, e che ha supportato Omar «nel denunciare l’accaduto ai carabinieri».

«Omar - spiegano all’ANSA dallo Sportello per i migranti - è del Ghana, vive in Italia da nove anni e studia per diventare cuoco. Quanto accaduto è incredibile. Omar stava tornando a casa quando ha chiesto a delle persone un accendino per fumarsi una sigaretta, ed è stato insultato e aggredito con offese a sfondo razziale. Fortunatamente ha riportato minime contusioni guaribili in pochi giorni».

Con «Omar - aggiungono dallo Sportello che sull'accaduto ha pubblicato anche un post su Facebook - abbiamo deciso assieme di denunciare un clima ostile che viviamo verso le persone più vulnerabili, che siano migranti, omosessuali, minoranze etniche o religiose».