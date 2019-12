Botti illegali in vendita sui social network, denunciato 26enne a Bari

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio nel quartiere Japigia, finalizzato a prevenire e reprimere le illecite esplosioni di fuochi pirotecnici che spesso si verificano nell’arco notturno, hanno denunciato in stato di libertà un sorvegliato speciale 26enne trovato in possesso di numerosi prodotti che lo stesso, tramite i social-network, poneva in vendita senza le previste autorizzazioni.