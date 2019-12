Popolare Bari, l'audio dei vertici prima del crac: "Qui conti truccati e gestione irresponsabile"

"Quando sono arrivato la prima volta c'era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati".

Così l'ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, parlava ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, in un file audio pubblicato da Fanpage.it.

"È stato veramente irresponsabile quello che è successo negli ultimi tre, quattro anni. Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato".

Il credito, afferma ancora, "è stato la palla di piombo che ha distrutto il patrimonio di quest'azienda. Alla fine sarà la distruzione, 800-900 milioni, è stato distrutto un patrimonio di questa entità".

"Purtroppo i risultati al primo di tutto l'anno sono molto insoddisfacenti - affermava De Bustis - a questo si aggiunge una storia degli ultimi anni molto negativa sul credito". Secondo l'ad, inoltre il rapporto costo/ricavo "è indecente".

In seguito alla pubblicazione dell'audio, la Procura di Bari ha delegato la Guardia di Finanza perché acquisca la registrazione.

L'audio andrà a far parte dei fascicoli d'indagine, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Roberto Rossi, sulla gestione della Popolare di Bari.



Intanto i rappresentanti sindacali di Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Fabi e Unisin, referenti per la vicenda Banca Popolare di Bari, hanno incontrato poco fa i commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini all'interno della sede centrale dell'istituto di credito, in Corso Cavour a Bari. All'esito dell'incontro, durato pochi minuti, i sindacalisti, che erano in presidio all'esterno della filiale, hanno riferito che i commissari hanno chiesto loro di "essere insieme artefici del risanamento e della ripartenza della banca".