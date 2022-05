Ferisce una collega e si lancia dal terrazzo della scuola: morto un collaboratore scolastico

La lite tra due collaboratori scolastici, un uomo e una donna, dell'istituto comprensivo "Cianciotta" di Bitetto, sarebbe scoppiata intorno alle 7.00 del mattino quando nella scuola non c'erano ancora né docenti né alunni. Ad avere la peggio - a quanto pare - la donna, ferita con un corpo contundente. Subito dopo l'uomo, un sessantunenne, avrebbe raggiunto il terrazzo dell'istituto e si sarebbe buttato giù. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato il corpo senza vita in cortile. La donna è stata ricoverata in ospedale al "Di Venere". Ancora da capire i motivi della lite. Indagano i carabinieri.