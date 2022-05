Incendio in un palazzo in pieno centro a Bari: gente in strada e stabile evacuato

Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8.30 in un edificio di via Melo, all'angolo con via Putignani, nel centro della città. Sul posto vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Le forze dell’ordine hanno ecacuato lo stabile. Tempestivo l’intervento dei pompieri. Dieci persone sarebbero rimaste lievemente intossicate. Alcuni condomini, nell'impossibilità di usare le scale invase dal fumo, si sono rifugiati sui balconi e sono stati poi tratti in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala. Momenti di apprensione anche per la presenza, in uno degli appartamenti, di una persona disabile impossibilitata a muoversi, che, secondo quanto appreso, sarebbe stata comunque tratta in salvo.La causa, forse, un cortocircuito a un quadro elettrico.