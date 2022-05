Scontro tra auto e bici elettrica sull'estramurale Capruzzi: ciclista ricoverato in codice rosso

E' al Policlinico di Bari in codice rosso il ciclista che percorreva l’estramurale Capruzzi. L’incidente frontale tra una e-bike e un’auto è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi della stazione di Bari. Le cause del sinistro sono da accertare. Sul posto l’intervento del 118 che ha trasportato il ciclista in ospedale.