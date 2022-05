Incidente in viale Europa al San Paolo: motociclista in prognosi riservata

Un motociclista di 38 anni è rimasto ferito in modo grave, ieri sera, a seguito di un incidente avvenuto in viale Europa, nel quartiere San Paolo. Lo scontro ha coinvolto una moto e un'auto. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, il motociclista che avrebbe riportato gravi ferite. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e attualmente si trova al Policlinico, in prognosi riservata. Da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per rilievi e viabilità.