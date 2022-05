Ancora un incidente sulla statale 16: scontro tra due auto, traffico rallentato e code verso nord

Traffico rallentato e code questa mattina sulla statale 16 a Bari, in direzione nord. A provocare i disagi un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per Carrassi: nell'impatto, secondo prime informazioni, sono rimaste coinvolte due auto. Non risultano feriti ma la presenza di uno dei due veicoli, rimasto fermo sulla carreggiata, sta provocando disagi alla circolazione stradale. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia stradale e personale Anas.