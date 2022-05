Incendio nella notte alla zona industriale: fiamme distruggono capannone

Un incendio di vaste proporzioni è divampato la notte scorsa, all’interno di un’azienda di Bari che si occupa dello stoccaggio di prodotti venduti online. Il capannone in via Fratelli Philips, nella zona industriale di Bari, è andato distrutto. Per domare le fiamme, visibili anche da punti molto distanti, sono dovute intervenire ben 11 squadre di Vigili del fuoco, tre delle quali hanno lavorato fino all’alba. La Polizia indaga sulle cause del rogo che fortunatamente ha fatto registrare solo ingenti danni materiali ma nessun ferito.