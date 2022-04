Statale 16, auto si ribalta sulla tra Bari e Mola: traffico in tilt e rallentamenti verso sud

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Statale 16 in direzione Sud, tra Bari e Mola, a causa di un incidente avvenuto sul tratto nelle vicinanze dell'hotel Barion. Secondo una prima ricostruzione, un'auto, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un'altra vettura. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale, squadre dei Vigili del Fuoco, operatori Anas e personale del 118. Pesanti le conseguenze sulla circolazione in una giornata caratterizzata da un importante afflusso di automobilisti, in viaggio per il weekend del 1° maggio. La carreggiata, spiega l'Anas, è temporaneamente chiusa al traffico.