Sotto il sedile dell'auto un chilo di cocaina da 100mila euro: arrestato 31enne a Modugno

Centri educativi per aiutare i bimbi in condizioni di fragilità, al via il progetto 'Scintilla'

Parte oggi “Scintilla”, il nuovo progetto promosso dalla fondazione Mission Bambini e realizzato in collaborazione con l’APS Mama Happy presso l’hub educativo N. E. S. T. , in via Alessandro Manzoni 226/A, al Libertà, per costituire una rete di centri