Appartamento e due motocicli: sequestrati beni da 100mila euro a 21enne e sua madre

La Polizia ha sequestrato a Bari, su provvedimento del locale Tribunale, beni del valore di circa 100mila euro, di proprietà di una donna 39enne e del figlio 21enne, quest'ultimo con pregiudizi per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, ritenuto vicino ad una nota organizzazione criminale barese. Tra i beni sequestrati vi sono anche un appartamento nel borgo antico e due motocicli. Al 21enne è stata anche notificata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di 2 anni.