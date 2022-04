Tir si ribalta: deviato il traffico dei mezzi pesanti nelle vicinanze della Fiera del Levante

Un tir si è ribaltato in una delle curve di viale di Maratona, nel pressi del porto di Bari. L’autista è stato soccorso e portato in codice giallo al Policlinico. Per rimettere in asse il mezzo pesante è stato necessario l’intervento di due gru. La polizia locale ha dovuto deviare il traffico da viale di Maratona a via Caracciolo per consentire al personale Aci di effettuare l’operazione in sicurezza.