Incidente tra 3 auto sulla SS 16 all'altezza di Poggiofranco: due feriti, strada chiusa al traffico

Traffico in tilt, questo pomeriggio, a Poggiofranco, sulla Statale 16 di Bari, a causa di un incidente che ha coinvolto tre vetture che viaggiavano in direzione nord. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine, personale del 118 per i soccorsi e dell'Anas. Una corsia è stata chiusa al traffico. Al termine delle operazioni di recupero dei veicoli, oltre che di pulizia del piano viabile sarà ripristinata la regolare circolazione.