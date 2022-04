Si ribalta ape car con una coppia di anziani coniugi: morta 82enne, ferito il marito

Di loro si erano perse le tracce nella giornata di ieri, quando si erano allontanati a bordo di un apecar per recarsi in campagna a raccogliere asparagi. I due anziani di Monopoli, lui 83 anni, lei 82, sono stati ritrovati questa mattina all'alba dagli agenti del locale commissariato in un tratturo tra Monopoli e Polignano a Mare. L'Apercar a bordo del quale viaggiavano, con ogni probabilità, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Per la donna, l'82enne Ottavia Palmitessa, non c'è stato nulla da fare, mentre il marito, Giuseppe Gentile, è stato soccorso e portato in ospedale per alcune ferite.