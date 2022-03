Libertà: Polizia Locale scopre locale che serviva caffè senza autorizzazioni

Una locale dove venivano serviti caffè ai clienti senza autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Bari nel corso di alcuni controlli nel quartiere Libertà. Gli agenti sono intervenuti poichè insospettiti da un via vai continuo di persone. All'interno del locale vi erano una macchinetta per preparare i caffè da consumare sia all'interno che sulla strada nonchè bicchierini di plastica e altri utensili. La Locale, al termine delle verifiche, ha quindi elevato le sanzioni previste dalla legge.