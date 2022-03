Corso Mazzini, scoperto parcheggiatore abusivo. Scatta anche la denuncia per minacce alla Polizia

La Polizia Locale ieri sera ha individuato e sanzionato un 35enne parcheggiatore abusivo in corso Mazzini, nel quartiere Libertà di Bari. Gli agenti nel corso dell'attività, hanno confiscato le somme in possesso dell'uomo, Per il 35enne è scattata anche una denuncia per minacce nei confronti delle Forze dell'Ordine intervenute.