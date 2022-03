Furto nella Basilica di San Nicola. Decaro: «Sgomento, gesto che offende la fede e la città»

Furto nella notte alla Basilica di San Nicola, che ha visto come bersaglio la statua del Santo, da cui sono stati asportati diversi oggetti preziosi. I ladri hanno agito intorno alle 4, forzando la teca in cui è custodita l'opera e rubando il libro con tre palle d’argento ed una croce in argento con alcune gemme da una mano della statua, e un anello in oro con alcune pietre preziose dall'altra mano. Il bottino del furto comprende poi anche una collana reliquiaria e il contenuto delle cassette dell'offertorio. Indagini in corso da parte della Squadra mobile della polizia. “La notizia del furto di parte degli oggetti sacri della statua di San Nicola in Basilica mi lascia sgomento. Un atto non solo sacrilego ma fortemente offensivo per la comunità di fedeli e devoti nicolaiani e per la città di Bari, che intorno al messaggio del suo Santo patrono ha costruito gran parte della sua identità - ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Aver sottratto i simboli più evocativi della vita e della missione del vescovo di Myra significa aver ferito profondamente la città. Spero che l'autore di questo gesto meschino e inqualificabile si ravveda immediatamente restituendo ai padri domenicani gli oggetti sacri. Perché non ci può essere nessuna giustificazione per chi compie un furto nel luogo che custodisce il simbolo e la storia di tutti noi”.