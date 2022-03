Colpi d'arma da fuoco contro un'auto al San Paolo: feriti un 23enne e una 15enne

Sparatoria ieri sera al quartiere San Paolo di Bari. Intorno alle 20, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 15 sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre si trovavano a bordo di un'auto, in viale delle Regioni. I colpi sarebbero stati esplosi probabilmente mentre la vettura era in marcia, indirizzati verso il lato guidatore, dove si trovava il 23enne. Il giovane è stato ferito all'addome e le sue condizioni sono gravi. Ferita invece a una gamba la ragazza, la sua fidanzata, che si trovava con lui. Entrambi si trovano ricoverati nel vicino ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bari San Paolo, i militari del Nucleo Investigativo e del Sia. Indagini in corso.