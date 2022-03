Polizia Locale, ancora controlli e sanzioni per violazioni delle norme anti-covid

Sabato sera di controlli sul rispetto delle norme anticovid a Bari. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto a verifiche decine di pubblici esercizi e relativi utenti, in particolare nelle zone della movida cittadina. Grazie a dei mirati servizi disposti in abiti civili, gli uomini diretti e coordinati dal comandante Michele Palumbo, fingendosi clienti, hanno elevato sanzioni da 400 euro nei confronti dei titolari di due locali che, secondo quanto accertato dagli agenti, intenzionalmente non avrebbero verificato il possesso del green da parte degli avventori intenti a consumare alimenti e bevande. Controllato e sanzionato anche un dipendente - addetto alla somministrazione in sala - risultato non in possesso di green pass. Gli esercenti, in caso di reiterazione, rischiano la temporanea chiusura delle attività fino a 10 giorni. "I nuovi contagi e il numero dei morti - commenta il comandante Palumbo - impongono di non allentare i livelli di attenzione. I nostri controlli continueranno ad essere, come da due anni a questa parte, effettuati a tappeto su tutto il territorio cittadino a tutela della salute della collettività".