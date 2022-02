Oltre 300 unità della Polizia di Stato sono impegnate in queste ore, nei Comuni di Bitonto e Bari, nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di 43 persone. L'operazione giunge al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Dda di Bari. Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico e dalla illecita commercializzazione di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo mafioso. Ulteriori dettgali saranno resi noti in mattinata, in una conferenza stampa in Procura alla presenza del procuratore Roberto Rossi e del Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina.