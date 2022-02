Bimba di 5 anni azzannata da un pitbull nel quartiere San Paolo

Una bimba di 5 anni stamattina è stata aggredita per strada da un cane ed è stata trasportata al Policlinico di Bari con gravi ferite. Il cane ha assalito anche un ciclista che ha riportato lievi ferite. L’episodio è avvenuto nel rione San Paolo, la bimba era in strada con la mamma quando un pitbull l’ha azzannata al viso. La bimba è stata prima portata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo poi di lì trasferita di urgenza al Policlinico, dove si trova in prognosi riservata. Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico per la ricostruzione di un orecchio. Sul fatto indagando polizia e carabinieri per individuare e denunciare il proprietario. Il cane, trovato sulla vecchia provinciale Modugno-Aeroporto, è stato accalappiato ora dai veterinari dell’Asl di Bari, Veterinari - Operatori Tecnici, sarà ricoverato in struttura sanitaria per gli accertamenti di rito.