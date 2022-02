Pala meccanica abusiva sulla spiaggia a Monopoli: bloccati i lavori "fuori periodo"

Lavori eseguiti 'fuori periodo' sulla spiaggia, e a Monopoli scatta l'intervento della Guardia costiera. Il personale, impegnato in un'attività di pattugliamento del litorale, ha individuato una pala meccanica 'abusiva', intenta a movimentare il manto sabbioso in località Capitolo/Losciale di Monopoli, a ridosso delle dune naturali. Accertamenti tempestivi hanno permesso di individuare e sanzionare il committente dell’attività illecita, in quanto eseguita in violazione di quanto previsto dalle norme vigenti. Tale attività infatti - precisa la Guardia costiera - è consentita, con rigide prescrizioni, a partire dal 1 marzo secondo quanto disciplinato nella Parte V (preparazione e sistemazione delle spiagge) delle “Linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge” al fine di tutelare l’habitat della fauna che popola le coste pugliesi ed, in particolare, in questo periodo, detta anche precise indicazioni al fine di non pregiudicare la nidificazione dell’uccello Fratino (Charadrius alexandrinus). Nello specifico, è stabilito che tali interventi, quando consentiti, devono essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.