Travolto da un pallet durante lo scarico della merce: operaio barese ferito in Salento

Travolto dalla merce che stava trasbordando da un camion all’altro, finisce in ospedale con «codice rosso» con un trauma toracico da schiacciamento. Il grave incidente sul lavoro si è verificato in mattinata a Surano, presso il centro commerciale Gulliver. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il malcapitato operaio starebbe stato travolto da una delle pedane che, a causa della rottura della pedana posteriore di scarico del primo mezzo, stava trasferendo su un altro camion per le successive operazioni di scarico. Il peso della merce era quasi un quintale. Il malcapitato, un cinquantatreenne di Bari (D.I. le sue iniziali), è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha poi trasportato d’urgenza alla volta del Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nociglia e gli ispettori dello Spesal Area Sud dell’Asl di Lecce, che dovranno accertare il rispetto di tutte le norme previste in materia di sicurezza sui posti di lavoro. Appena 24 ore fa, un altro incidente sul lavoro, stavolta in itinere, era costato la vita alla giovane infermiera Sara Viva Sorge, andata a sbattere contro un palo mentre rientrava a casa, dopo avere lavorato tutta la notte presso una struttura riabilitativa di Ceglie Messapica.