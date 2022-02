Prestiti con interessi fino al 5mila per cento, dieci condanne per usura a Bari

Accusate di aver prestato denaro con interessi che potevano arrivare fino al 5mila per cento, non esitando a minacciare le proprie vittime per costringerle a pagare il debito: dieci persone, tra cui otto donne, sono state condannate a pene comprese tra i 7 anni e 8 mesi e i 2 anni e 4 mesi di reclusione dalla gup del Tribunale di Bari, Luigia Lambriola. I dieci presunti usurai baresi, otto dei quali donne, sono accusati di aver minacciato per anni persone in condizioni di difficoltà economica nei quartieri popolari Japigia, San Pasquale e San Paolo di Bari, pretendendo a fronte di prestiti anche di poche decine di euro, necessari per fare la spesa, interessi fino al 5.000%. L’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dal pm Lanfranco Marazia e denominata «Cravatte rosa», portò nel novembre 2020 all’arresto dei presunti aguzzini. Le indagini hanno accertato che le condotte illecite si sarebbe intensificate nel periodo del lockdown, a causa dell’aggravamento delle condizioni economiche di tante famiglie baresi. I fatti risalgono agli anni 2011-2020. I reati contestati, a vario titolo, sono usura aggravata dallo stato di bisogno ed estorsione. Spesso, infatti, gli usurai costringevano le loro vittime a pagare gli interessi anche ricorrendo a violenze e minacce, «se non paghi vengo e ti sbrano», «se non paghi ti brucio l’auto», «ti mando mio figlio con la pistola», «ti faccio saltare in aria», «prega a Dio che non si verrà a sapere niente se no per te sarà la fine». La gup ha riconosciuto i dieci imputati, processati con il rito abbreviato, responsabili di 29 episodi di usura e otto di estorsione. La condanna più alta, a 7 anni e 8 mesi di reclusione, è stata inflitta a Maria Magistro, ritenuta colpevole di 10 episodi e condannata anche a risarcire l’unica vittima costituita parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 2mila euro.