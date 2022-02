Fiamme in un casolare abbandonato: uomo trovato morto carbonizzato

Un uomo è stato trovato morto carbonizzato in un casolare abbandonato nei pressi di via Caracciolo. Il ritrovamento è avvenuto in seguito ad un incendio, che intorno all'una di questa notte ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia. Non è stato ancora possibile, al momento, identificare l'uomo. Si tratterebbe con ogni probabilità di un senza fissa dimora, che potrebbe aver trovato rifugio nello stabile per la notte. Sull'episodio indaga la Polizia: al momento non ci sono elementi che facciano ipotizzare un omicidio. L'ipotesi è che l'incendio sia scoppiato per cause accidentali che le fiamme non abbiano lasciato scampo alla persona che dormiva all'interno dello stabile.