Coppia di parcheggiatori abusivi colta sul fatto aggredisce gli agenti: arrestati

Parcheggiatori abusivi colti sul fatto, aggrediscono gli agenti. E' successo nella mattinata di sabato, quando un uomo e una donna sono stati fermati durante i controlli nelle aree di sosta a pagamento su Corso Cavour e nella zona murattiana, dove più volte è stato segnalato il fenomeno. I due, uomo e donna baresi entrambi sulla quarantina e con precedenti penali, alla vista degli agenti li hanno aggrediti sia verbalmente che fisicamente, rifiutandosi di fornire le generalità. Sono stati quindi arrestati, con le accuse di minacce e resistenza a pubblici ufficiali e rifiuto di generalità. Hanno ricevuto anche un verbale per l'attività di parcheggiatore abusivo ex art. 7bis del codice della strada e notificato l'ordine di allontanamento previsto dalla Legge. Al questore saranno inviate le comunicazioni per l'emissione dell'eventuale Daspo urbano che può prevedere il divieto di tornare nelle aree per almeno 6 mesi. Al momento sono ai domiciliari. «Qualcuno "gode" perfino di questa attività abusiva, parcheggiando finanche l'auto in divieto o "doppia fila" e lasciando le chiavi al solito "guardiamacchina" abusivo (rischiando peraltro anche la contestazione per la sosta irregolare, considerato che alla vista degli organi di polizia gli abusivi preferiscono spesso allontanarsi, lasciando i veicoli in divieto - spiega la Polizia Locale - È evidente che una maggiore collaborazione da parte degli automobilisti può aiutare il controllo delle Forze di Polizia, e arginare questo insopportabile atto di arroganza nelle nostre città che a volte assume aspetti di vere attività estorsive, seppure (va evidenziato) negli ultimi anni il fenomeno si sarebbe significativamente ridimensionato».