Comunità islamica barese contro l'ex imam Lorenzini: «Restituisca i soldi percepiti dalla Regione»

"L'Islam è legalità, è reciproco rispetto e mutualistico aiuto. Chiediamo che Sherif Lorenzini", l'ex Imam di Bari, "restituisca il denaro che ha indebitamente percepito dalla Regione Puglia", pari a circa 100 mila euro. Lo dichiara in una nota la Comunità islamica di Bari, che oggi ha manifestato a Bari per "esprimere tutto il suo sdegno e il suo sconcerto sulla indebita percezione da parte di Lorenzini, ex rappresentante dei musulmani di Bari, di somme pubbliche della Regione Puglia. La Comunità islamica di Bari è estranea a questi fatti, gravissimi sia sotto il profilo legale che etico e religioso". "La Comunità - prosegue la nota - ci tiene a manifestare la propria solidarietà verso le istituzioni pubbliche e afferma a gran voce che Lorenzini non è il proprio rappresentante, né ha titolo per parlare in nome dei musulmani di Bari e della Puglia" "Sebbene senza colpe - continua - i musulmani si scusano con le istituzioni e con i pugliesi, ribadendo l'importanza del rispetto e del dialogo per una convivenza basata sulla fiducia e sulla onestà. Per questo motivo oggi, durante la manifestazione, è stata consegnata una lettera di solidarietà al presidente della Regione con l'augurio che il mal tolto venga recuperato a beneficio della collettività".