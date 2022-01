Albero cade in strada abbattendo la recinzione di un condominio a Poggiofranco: nessun ferito

Un grande albero di un giardino condominiale è caduto nella notte a Poggiofranco, in via Papa Innocenzo XII. Precipitando, l'albero ha abbattuto la recinzione dell'area condominiale, finendo sulla strada. Non si sono registrati danni a persone, né - stando a quanto risulta - ad altre cose, fatta eccezione per la ringhiera travolta nella caduta. Sul posto c'è stato l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, che hanno sezionato l'albero, ora in via di smaltimento da parte di un'azienda contattata dall'amministrazione.