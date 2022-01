Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato e code in direzione sud

Un incidente sta provocando disagi al traffico e code sulla statale 16, in direzione sud, a Bari. Il sinistro - un tamponamento tra mezzi, su cui al momento non si conoscono altri dettagli - è avvenuto all'altezza dello svincolo per Carrassi. Al momento si registrano code e forti rallentamenti. La Polizia locale consiglia, per chi deve spostarsi in direzione sud, di uscire in via Bruno Buozzi, percorrendo via Glomerelli e via Tatarella per poi riprendere la statale 16.