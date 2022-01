Scritte spray sui muri della stazione al Villaggio del Lavoratore, cinque giovani denunciati

Scritte e disegni con le bombolette spray sui muri del percorso che conduce alla stazione del Villaggio del Lavoratore: in cinque - tre ragazzi maggiorenni e due minori - sono stati sorpresi nel pomeriggio dalla Polizia locale mentre erano all'opera.

Le bombolette utilizzate sono state sequestrate mentre i cinque ragazzi dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento, reato per cui è prevista la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Inoltre, nel caso in cui il deturpamento riguardi beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, con la condanna il giudice - ricorda la Polizia locale - può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi oppure l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle sostenute, o ancora, "la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa".