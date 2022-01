Lavori sulla condotta idrica, rubinetti a secco in quattro quartieri l'11 gennaio

Rubinetti temporaneamente a secco in alcuni quartieri di Bari per i lavori dell'Aqp. Nello specifico, gli interventi per il miglioramento del servizio idrico nell'abitato cittadino obbligheranno l'azienda a sospendere l'erogazione idrica nella giornata dell'11 gennaio, nello specifico per i quartieri San Paolo, San Girolamo, San Cataldo e Stanic. "La sospensione avrà la durata presumibile di 9 ore - spiega Aqp in una nota - a partire dalle ore 08.00 con ripristino alle ore 17". I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. L'azienda raccomanda perciò ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi costituiscono, infatti, una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.